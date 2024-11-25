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02:11, 25 ноября 2024Россия

На окраине Калуги сбили три беспилотника ВСУ

Губернатор Шапша: три дрона ВСУ уничтожены на окраине Калуги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Он отметил, что украинские дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, в результате попытки атаки никто не пострадал.

Ранее в ночь на 25 ноября силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также поблагодарил подразделения ПВО за работу. До этого средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области.

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