На окраине Калуги сбили три беспилотника ВСУ

Губернатор Шапша: три дрона ВСУ уничтожены на окраине Калуги

Три беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

Он отметил, что украинские дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, в результате попытки атаки никто не пострадал.

Ранее в ночь на 25 ноября силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Богомаз. Он также поблагодарил подразделения ПВО за работу. До этого средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области.