На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

Украинский политолог Карасев: Макрон мог тайно передать записку Лаврову

Президент Франции Эммануэль Макрон мог тайно передать министру иностранных дел России Сергею Лаврову записку на саммите G20. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает РИА Новости.

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — допустил Карасев.

Украинский политолог добавил, что Россия не находится в дипломатической изоляции. Он объяснил, что это подтверждается участием РФ в международных мероприятиях и поддержкой со стороны других стран.

