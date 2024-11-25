На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

Политолог Карасев: Байден превращает украинский конфликт в глобальную войну

Президент США Джо Байден превращает конфликт на Украине в глобальную войну с возможным использованием ядерного оружия. Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

Байден загоняет Россию в ловушку, разрешая Киеву бить по ее территории дальнобойным оружием, считает он. По словам эксперта, цель такого шага — предоставление новых военных возможностей Украине.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что Байден пытается развязать третью мировую, разрешая Киеву удары вглубь России американским оружием.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.