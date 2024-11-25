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17:29, 25 ноября 2024Моя страна

Необычные «ледяные волосы» выросли в лесу России

В лесу Курской области запечатлели редкий гриб «ледяные волосы»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sven Walter / imagebroker.com / Globallookpress.com

Жительница Курской области запечатлела на фото редкое произведение природы в лесу — «ледяные волосы». Кадры необычной находки россиянка опубликовала в группе «Курские грибники, грибы, ягоды» во «ВКонтакте».

На снимках можно увидеть, как на древесине лежит снег причудливого вида — в виде длинных тонких белых волос. Своими впечатлениями местная жительница поделилась в сообществе.

«Вот так интересно снег в лесу лежит на ветках. Я такое видела впервые. Издали казалось, что белая бумага. Жаль видео не сняла, когда дотрагиваешся все рассыпается», — отметила автор.

Россиянке посчастливилось увидеть «ледяные волосы», также известные как «ледяная шерсть» или «морозная борода». Это особый тип льда, который формируется на гниющей древесине и выглядит, как тонкие волосы. Для его образования нужны определенные условия, в числе которых отрицательная температура, высокая влажность, а также влажная валежная древесина. «Волосы» могут вырастать длиной до 20 сантиметров и даже завиваться в «локоны», однако они очень хрупкие.

При этом, как в 2015 году доказали ученые из Германии и Швейцарии, ключевую роль в формировании мохнатого льда играют грибы, а именно Exidiopsis effusa.

Ранее в Калужской области нашли «инопланетный» гриб-звездовик. Такое название гриб получил из-за необычной формы, а также ярких спор. До этого житель Тюмени обнаружил на даче «ведьмины яйца». Эти грибы обладают неприятным запахом, который привлекает насекомых.

Тем временем грибники из Бердска увидели в лесу пятикилограммовый гриб. Местные жители предположили, что, скорее всего, это съедобный головач гигантский, вес которого обычно действительно достигает трех-четырех килограммов.

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