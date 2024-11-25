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18:37, 25 ноября 2024Наука и техника

Параллельная парковка напугала водителей беспилотников

The Wired: американцы стали реже доверять парковку автопилоту из-за стресса
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: freepik / Freepik

Параллельная парковка разделила американских и китайских автолюбителей. Об этом сообщает издание The Wired.

Журналисты медиа выяснили, что американские автолюбители, владеющие машинами с функциями автопилота, крайне редко доверяют роботизированным системам выполнять параллельную парковку. Это отличает их от китайских автовладельцев, которые с большим энтузиазмом относятся к автомобильным технологиям.

Параллельная парковка — способ постановки автомобиля на стоянку с его размещением в одну линию с другими транспортными средствами. По словам автоэксперта Ричарда Саймонса, американцы любят новые функции машин, но относятся к ним с недоверием. Бывший инженер Ford по исследованиям Грег Стивенс заявил, что большая часть автолюбителей пугается выполнять параллельную парковку, но испытывает еще больший стресс, когда ее выполняет автопилот. Ранее Ford отказалась от функции автоматической парковки в линию в своих автомобилях, так как ею почти не пользовались.

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«Сравните это с Китаем, где местные потребители в восторге от автоматизированных функций параллельной парковки», — отметили журналисты. По данным исследования S&P Global Mobility, функции автоматизированной парковки заняли первое место среди предпочтений местных автовладельцев. Также из отчета McKinsey за 2021 год следует, что 60 процентов китайских респондентов приобрели бы машину, которая может сама передвигаться по дороге.

По словам Грега Стивенса, американцы не доверяют автопилоту и боятся его, потому что ошибка робота может дорого обойтись. «Параллельная парковка требует управления большим, тяжелым, дорогим предметом в тесном пространстве рядом с другими большими, тяжелыми, дорогими предметами», — подытожил эксперт.

В начале ноября в разговоре с Business Insider испытатели автопилота Tesla заявили, что в компании требуют, чтобы они создавали опасные ситуации на дороге. «Всю восьмичасовую смену ты работаешь практически на адреналине», — заявил один из водителей.

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