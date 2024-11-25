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17:26, 25 ноября 2024Россия

Предотвращен новый удар ВСУ по России с воздуха

В Минобороны России заявили о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные военные предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по российской территории с воздуха. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 14:40 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 25 ноября система ПВО перехватила 23 беспилотника ВСУ, выпущенных по четырем регионам. Восемь дронов военные сбили над Калужской областью, семь — над Курской, пять — над Брянской и три — над Белгородской.

Кроме того, белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин. Одного из них спасти не удалось. Второго госпитализировали в больницу №2 Белгорода с осколочным ранением плеча.

ЖЗЛ
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