Российского чиновника отругали за слишком долгий отпуск

Глава Башкирии Хабиров отругал подчиненного за слишком долгий отпуск

Глава Башкирии Радий Хабиров отругал подчиненного Айрата Рахматуллина за то, что тот слишком долго был в отпуске. Разговор с российским чиновником попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном видеоролике Хабиров высказывает претензию. Он говорит, что на протяжении трех недель не видел Рахматуллина на рабочем месте. Оправдание чиновника о том, что он около семи дней провел на форуме в Москве, в расчет не берут. «Знаете, как говорят: кот из дома… А-а-а, эти в пляс», — подчеркивает глава Башкирии.

До этого стало известно, что служебный автомобиль Хабирова за день в Уфе набрал штрафов на рекордные 14 тысяч рублей.

В октябре 16-летний пасынок главы Башкири похвастался в соцсетях, что катался на питбайке в центре Уфы под носом у полицейских.