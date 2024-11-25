Следователи осмотрели места вылета самолета SSJ-100 в аэропорту Сочи

Сотрудники СК осмотрели место вылета самолета SSJ-100

Следователи провели осмотр места вылета самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут» в аэропорту Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сотрудники СК изъяли необходимую документацию, назначили судебные экспертизы и выполнили комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование ведется по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

24 ноября у SSJ-100 «Азимута» возник пожар в одном из двигателей во время посадки в турецкой Анталье. Позднее стало известно, что самолет загорелся после грубой посадки из-за сдвига ветра.

