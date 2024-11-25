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10:25, 25 ноября 2024Наука и техника

Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

ArsTechnica: модуль «Поиск» закрыли из-за токсичного запаха из «Прогресса МС-29»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

Российское космонавты были вынуждены закрыть люк модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС), поскольку из связанного с ним грузового корабля «Прогресс МС-29» исходил токсичный запах. Об этом стало известно ArsTechnica.

Издание ссылается на сообщение НАСА, согласно которому российские космонавты при открытии люка пристыковавшегося к МКС корабля не только почувствовали неприятный запах, но и заметили в нем небольшие капли. ArsTechnica пишет, что анализ воздуха внутри МКС не показал нарушений, но допускает, что американское космическое агентство может сознательно преуменьшать серьезность произошедшего.

Со ссылкой на эксперта Анатолия Зака издание сообщает, что российские космонавты, работающие на МКС, «надели защитное снаряжение и активировали дополнительную систему очистки воздуха на борту своей части станции». По его данным, астронавт НАСА Дон Петтит почувствовал на американском сегменте станции запах, напоминающий аэрозольную краску.

По информации ArsTechnica, российская и американская сторона продолжают взаимодействовать по вопросу ситуации вокруг «Прогресса МС-29».

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Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с космодрома Байконур 21 ноября. Корабль доставил на российский сегмент МКС около 2,4 тонны грузов, включая топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах, а также различное оборудование и материалы.

Ранее издание издание SpaceNews сообщило, что между НАСА и госкорпорацией «Роскосмос» сохраняются разногласия о причинах и серьезности утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента.

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