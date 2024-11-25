Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
09:48, 25 ноября 2024Спорт

Тренер клуба НХЛ рассказал о проблемах в работе с российским хоккеистом

Тренер «Филадельфии» Торторелла о проблемах с Мичковым: он меня не понимает
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Мичков

Матвей Мичков. Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Джон Торторелла рассказал о проблемах в работе с россиянином Матвеем Мичковым. Его слова приводятся на странице NHL_On_TNT в соцсети X.

Торторелла заявил, что Мичков его не понимает из-за языкового барьера. «Я один раз попробовал объяснить ситуацию на скамейке, он мне говорит: "Да-да", но он правда не знает, что я пытаюсь сказать. Мы попробовали объясняться через (Егора) Замулу, но от этого тот стал хуже играть, поэтому мы оставили эту идею», — заявил тренер.

Специалист рассказал, что для налаживания коммуникации они еженедельно проводят личную встречу, где общаются через переводчика. «Я не люблю вот так разговаривать один на один, если происходит разговор, обычно это происходит сразу на месте. Но с ним приходится немного по-другому: ему 19, в его жизни сейчас много чего происходит, он мало что понимает», — отметил Торторелла.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего в 19 матчах текущего регулярного сезона он набрал 16 очков, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Загоревшийся в Анталье Superjet 100 четыре раза за полтора года прерывал взлет

      Мужчина пережил укол самой ядовитой рыбы в мире и сравнил его с ударом слона

      Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

      МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

      Стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

      Замгубернатора российского региона задержали вместе с заместителем минтранса

      Названы самые грязные кухонные приборы

      Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше