Тренер клуба НХЛ рассказал о проблемах в работе с российским хоккеистом

Тренер «Филадельфии» Торторелла о проблемах с Мичковым: он меня не понимает

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Джон Торторелла рассказал о проблемах в работе с россиянином Матвеем Мичковым. Его слова приводятся на странице NHL_On_TNT в соцсети X.

Торторелла заявил, что Мичков его не понимает из-за языкового барьера. «Я один раз попробовал объяснить ситуацию на скамейке, он мне говорит: "Да-да", но он правда не знает, что я пытаюсь сказать. Мы попробовали объясняться через (Егора) Замулу, но от этого тот стал хуже играть, поэтому мы оставили эту идею», — заявил тренер.

Специалист рассказал, что для налаживания коммуникации они еженедельно проводят личную встречу, где общаются через переводчика. «Я не люблю вот так разговаривать один на один, если происходит разговор, обычно это происходит сразу на месте. Но с ним приходится немного по-другому: ему 19, в его жизни сейчас много чего происходит, он мало что понимает», — отметил Торторелла.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего в 19 матчах текущего регулярного сезона он набрал 16 очков, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач.