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17:48, 25 ноября 2024Россия

Украина выпустила ракету по российскому региону

Губернатор Смирнов заявил о сбитой в Курской области ракете ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили ракету по Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Смирнов в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны сбили ракету в приграничном районе области днем 25 ноября. Информацию о точном месте уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

Ранее появилась неподтвержденная официально информация о попытке ВСУ нанести удар по Курской области ракетами ATACMS, поставленными им из США. Как стало известно, семь из восьми дальнобойных снарядов, а также несколько беспилотников сбили в районе города-спутника Курской атомной электростанции Курчатова, а также над приграничными поселками. По одной из версий, целью Украины мог быть аэродром.

В свою очередь, губернатор Смирнов сообщал, что в ночь на понедельник, 25 ноября, в Курской области сбили семь ракет. Однако подробности о них глава региона не привел.

ЖЗЛ
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