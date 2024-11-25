В Боливии нашли тонну пропитанного кокаином миндаля

El Deber: в Боливии обнаружили более тонны миндаля, пропитанного кокаином

В Боливии сотрудники правоохранительных органов обнаружили более тонны миндаля, пропитанного кокаином. Об этом сообщает издание El Deber.

Утверждается, что служебные собаки смогли унюхать наркотическое вещество в 53 ящиках миндаля из 700. После этого полиция задержала несколько граждан Боливии и Колумбии.

Миндаль с кокаином готовился к экспорту в другую страну.

Ранее полиция и таможенная служба Испании конфисковали 13 тонн кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Уточняется, что данная партия изъятых наркотиков стала крупнейшей в стране с лета 2023 года, когда в том же порту полиция изъяла 9,5 тонны кокаина.