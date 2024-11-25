В Британии предрекли крушение самолета в Литве за пять дней до случившегося

The Times: в самолете DHL могли быть взрывоопасные посылки

Известная британская газета The Times предрекла крушение грузового самолета компании DHL в Вильнюсе за пять дней до случившегося. Статья об этом появилась на сайте издания 20 ноября.

В материале под заголовком «Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России» отмечалось, что в июле в логистическом центре DHL в Германии из-за взрывоопасной посылки сгорело содержимое логистического контейнера. The Times предполагает, что это случилось из-за зажигательных устройств, замаскированных под массажные аппараты.

Взрывные устройства, по данным британской газеты, были отправлены из Литвы. Страна, в свою очередь, обвинила в случившемся российскую военную разведку, утверждает The Times.

Ранее стало известно о последних словах пилота самолета DHL, разбившегося в Вильнюсе. Сообщалось, что он запрашивал у центра управления полетами данные о посадке из-за плохой видимости.

Утром 25 ноября сообщалось, что самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Воздушное судно упало на жилые дома и загорелось.