В России повысят пошлину на экспорт одного продукта питания

Минсельхоз: пошлина на экспорт подсолнечного масла превысит девять тысяч рублей

В декабре 2024 года власти России повысят пошлину на экспорт подсолнечного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Ее значение увеличится до 9195,8 рубля, в то время как в ноябре она составила 2891,1 рубля. Кроме того, пошлина на экспорт подсолнечного шрота (корма, образующегося после извлечения масла из семян) в последнем месяце этого года вырастет с 3422,4 до 3788,4 рубля.

В конце октября появился прогноз о том, что урожай масличных культур в России может составить около 28 миллионов тонн. Это на шесть процентов ниже, чем в прошлом году.

Также оказалось, что экспортная стоимость российского подсолнечного масла выросла за год более чем на 40 процентов. Как следствие, этот продукт подорожал и на внутреннем рынке. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, объяснил ситуацию тем, что спрос на подсолнечное масло вырос из-за того, что выросли мировые цены на пальмовое.

Аналогичное объяснение выдвинула профессор базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова. По ее мнению, повышение пошлин может улучшить ситуацию, так как производители сосредоточатся на продаже товара на внутреннем рынке.