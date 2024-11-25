В России высказались о возможности размещения ракет в Азии в ответ на действия США

Сенатор Джабаров усомнился в способности США разместить ракеты в Азии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в том, что США удастся разместить свои ракеты в Азии. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил свою позицию и высказался о возможном ответе России на такие действия.

Я считаю, что, если американцы разместят на одной из своих военных баз в Южной Корее или Японии такие ракеты, конечно, Россия примет ответные меры, потому что дисбаланса мы не допустим Владимир Джабаров российский сенатор

«Но захотят ли Япония и Корея после того, что произошло сейчас с "Орешником", размещать подобного типа ракеты у себя? Они понимают, что станут мишенью для наших ответных ракет в случае чего и, кроме головной боли, это ничего не принесет. Никакой безопасности для них это не обеспечит, а проблем создать может очень много в случае обострения или начала нового конфликта», — сказал сенатор.

Также он добавил, что Москве, в отличие от Вашингтона, не придется размещать свои ракеты в других странах.

«У нас весь Дальний Восток, Приморский край находятся глубоко в Азии. Мы там достаем до любой азиатской страны, которая считается нам недружественной, где имеются американские базы, та же Южная Корея и Япония. Зачем нам размещать, условно говоря, ракеты во Вьетнаме, если мы сами достаем? Вот американцы пусть подумают, а нам это не надо, у нас своя территория», — заключил он.

Как заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, Москва готова разместить свои ракеты средней и меньшей дальности в Азии, если на аналогичный шаг пойдет Вашингтон. «Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации военного и военно-технического ответа», — сказал дипломат. По его словам, у оппонентов не должно быть «ложного чувства безопасности или самоуспокоенности».