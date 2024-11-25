Возникший после падения обломков БПЛА пожар на российском предприятии сняли на видео

Опубликованы кадры возникшего из-за обломков БПЛА пожара на предприятии Калуги

В сети появились кадры пожара на предприятии в Калуге, который возник в результате падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны большие черные клубы дыма. Видеозапись не сопровождается какими-либо звуками взрывов, однако слышны сирены автомобилей экстренных служб.

Пожар на предприятии в Калуге начался в ночь на понедельник, 25 ноября. Как сообщал губернатор Владислав Шапша, огонь распространился после падения обломков беспилотников на здание. В сети также опубликовали кадры момента падения беспилотника в Калужской области.

По данным Минобороны России, за ночь над Калужской областью сбили восемь беспилотников. Всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 23 беспилотника над четырьмя регионами России.