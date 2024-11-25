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15:17, 25 ноября 2024Мир

Замглавы МИД Рябков назвал потенциальные цели в Европе в случае военного конфликта

Рябков: ядерное оружие США в Европе является целью в случае конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Тактическое ядерное оружие США, размещенное на американских военных базах в Европе, не выводится за скобки в качестве потенциальных военных целей для России в случае возможного военного конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что перечень целей является наиболее засекреченным элементом военного планирования. «Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям», — подчеркнул дипломат, указав системы передового развертывания американских средств потенциальными мишенями.

Ранее Рябков заявил, что Россия рассматривает размещение ракет средней и меньшей дальности в Азии в случае появления там ракет США. «Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги», — заключил замглавы МИД.

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