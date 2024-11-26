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15:26, 26 ноября 2024Наука и техника

ИИ предсказал последствия наводнений

ИИ научили генерировать спутниковые снимки наводнений «из будущего»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fred Greaves / Reuters

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) создали модель искусственного интеллекта (ИИ), способную точно предсказывать последствия стихийных бедствий. Исследование опубликовано в журнале IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

При разработке инструмента специалисты использовали генеративную состязательную сеть (GAN) и метод машинного обучения с генерацией реалистичных изображений. Первую нейросеть авторы исследования обучали на спутниковых изображениях до и после стихийного бедствия — например, урагана Харви, который обрушился на Техас в 2017 году.

В ходе эксперимента нейросеть представила последствия наводнения в виде спутниковых фотографий «из будущего». Ученые выделили высокую достоверность, сравнив снимки с настоящими фото, но заметили, что иногда ИИ делал ошибки. Например, модель могла представить затопленную водой локацию, расположенную на большой высоте. Для снижения количества ошибок ученые применили физическую модель.

В том числе для исправления ошибок инженеры запустили вторую нейросеть, которая обучалась на реальных спутниковых изображениях. В результате им удалось добиться, чтобы каждая отдельная система улучшала свои результаты, ориентируясь на «правки» другой нейросети.

«Однажды мы используем этот инструмент перед бедствием, что обеспечит дополнительный уровень визуализации для общественности», — отметил специалист MIT Бьерн Лютьенс. По его словам, это необходимо для того, чтобы убедить скептиков начать организованную эвакуацию.

Ранее ученые предсказали, что ИИ может привести к уменьшению мозга человека в будущем. Они отметили влияние новых технологий на построение близости, конкуренцию за партнера и взаимодействие в системе правосудия.

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