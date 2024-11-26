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14:37, 26 ноября 2024Путешествия

Авиаэксперт раскрыл детали инцидента с российским Superjet в Анталье

Пантелеев: в случае сдвига ветра осуществлять посадку самолета не рекомендуется
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Mikhailichenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сдвиг ветра является обстоятельством, в силу которого осуществлять посадку воздушного судна не рекомендуется. Детали раскрыл в беседе с газетой «Взгляд» глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя ситуацию с загоревшимся в Анталье самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Самолет совершил жесткую посадку из-за сдвига ветра. Когда воздушное судно заходит на посадку, это явление крайне опасно, поскольку может вызвать серьезное изменение вертикальной скорости или сместить самолет от оси взлетно-посадочной полосы.

Эксперт также заметил, что метеолокаторы, установленные на борту воздушных судов, могут обнаруживать сдвиг ветра. Тогда в кабине срабатывает оповещение. Если экипаж воздушного судна столкнулся с таким явлением, он докладывает диспетчеру, тот информирует другие экипажи. В руководствах детально прописаны процедуры на случай подобной ситуации. Обычно следует уходить на второй круг и ждать нормализации обстановки. Либо речь может идти о перенаправлении на запасной аэродром.

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Пантелеев добавил, что пожар на борту может произойти при повреждении топливных баков, топливных магистралей и последующего разлива топлива.

Ранее стало известно, что самолетом SSJ-100, сгоревшим в Анталье 24 ноября, управляли командир воздушного судна и стажер. По данным Shot, в кабине также находился второй пилот, который выполнял роль наблюдателя.

Как заявляли представители перевозчика, ЧП произошло из-за сильного ветра. При этом известно, что у этого самолета и раньше возникали технические проблемы, в том числе отказ двигателя.

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