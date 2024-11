Двум британским журналистам запретили въезд в Россию

Двум журналистам изданий The Times и Daily Mail запретили въезд в Россию

Двум журналистам британских изданий The Times и Daily Mail запретили въезд в Россию. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Сообщается, что ведомство включило британских журналистов в стоп-лист в качестве ответной меры на политику Великобритании, направленной против России.

«Том Болл, журналист, газета Times. Ден Вудланд, журналист, газета Daily Mail», — говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме того въезд в Россию запретили ряду британских политиков, военных и руководителям компаний.

Ранее стало известно, что МИД России внес в стоп-лист корреспонденту ABC Эндрю Грина и ведущего компании Джереми Фернандеса, а также и журналистку Люсию Стайн. Ведомство запретило им въезд в страну на бессрочной основе.

До этого ведомство запретило въезд нескольким американским журналистам. Ограничения коснулись сотрудников таких изданий, как The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.