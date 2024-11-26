Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Двум британским журналистам запретили въезд в Россию

Двум журналистам изданий The Times и Daily Mail запретили въезд в Россию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Двум журналистам британских изданий The Times и Daily Mail запретили въезд в Россию. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Сообщается, что ведомство включило британских журналистов в стоп-лист в качестве ответной меры на политику Великобритании, направленной против России.

«Том Болл, журналист, газета Times. Ден Вудланд, журналист, газета Daily Mail», — говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме того въезд в Россию запретили ряду британских политиков, военных и руководителям компаний.

Ранее стало известно, что МИД России внес в стоп-лист корреспонденту ABC Эндрю Грина и ведущего компании Джереми Фернандеса, а также и журналистку Люсию Стайн. Ведомство запретило им въезд в страну на бессрочной основе.

До этого ведомство запретило въезд нескольким американским журналистам. Ограничения коснулись сотрудников таких изданий, как The Wall Street Journal, The Washington Post и The New York Times.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

      Двум британским журналистам запретили въезд в Россию

      Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше