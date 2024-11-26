Гашек потребовал от НХЛ выплат Украине за организацию российских проектов

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X потребовал от руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выплат Украине.

Таким образом бывший спортсмен раскритиковал возможное проведение «Вечера русского наследия» во время матча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс». По его мнению, во время проведения специальной военной операции (СВО) нельзя организовывать российские проекты.

Перед стартом этого сезона НХЛ Гашек сделал новое заявление о российских игроках. По мнению олимпийского чемпиона, лига в третий раз станет рекламой СВО на Украине.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России.