В России ответили на заявление Минобороны Британии о критической фазе конфликта на Украине

Колесник согласился с оценкой Британии о критической фазе конфликта на Украине

Украинский конфликт уже давно вошел в критическую фазу, и действия Великобритании, в том числе, этому способствовали, рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление британского министра обороны Джона Хили.

«Конфликт, действительно, в критической фазе. Уже на грани. Он уже давно вошел в критическую фазу благодаря действиям той же Великобритании еще со стамбульских переговоров, когда [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон сорвал мирные переговоры. А теперь они удивились, что конфликт перешел в критическую фазу», — напомнил Колесник.

Также депутат отметил, что укрепление собственной обороны в странах НАТО, о котором говорил Хили, займет не один год.

«Раньше надо было это делать и не доводить конфликт до критической фазы. Они же укрепляли Украину, а теперь перепугались и давай укреплять оборону», — заключил он.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине достиг критической фазы. По его словам, ситуация требует от стран-участниц НАТО укреплять собственную оборону. Он добавил, что Европе необходимо делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны.

