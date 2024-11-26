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00:03, 27 ноября 2024Мир

Лавров рассказал о деградации ситуации на Ближнем Востоке

Лавров: стремление Израиля обеспечить свою безопасность за счет других опасно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммите «Группы двадцати» (G20) в Бразилии обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, отметив, что ситуация в регионе деградирует. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, новый виток палестино-израильского противостояния унес жизни десятков тысяч людей, а вооруженная конфронтация уже распространилась не только на Ливан, но и на другие близлежащие страны. «Все это — прямое следствие агрессивной, милитаристской политики Израиля и стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции, пожертвовав консенсусными решениями СБ ООН», — отметил глава МИД.

Он назвал стремление еврейского государства обеспечить собственную безопасность за счет и в ущерб безопасности других стран при поддержке США бесперспективной и крайне опасной затеей, подчеркнув, что произошедшая трагедия будет иметь долгосрочные последствия.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати может объявить о прекращении огня с Израилем в среду, 27 ноября. Отмечается, что соответствующие договоренности между сторонами уже достигнуты. При этом одним из пунктов соглашения является проведение в Ливане выборов президента.

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