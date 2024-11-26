Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

Автомобили с автопилотом могут выйти из строя из-за «мигалок» полиции

Ученые Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) заявили, что машины с автопилотом могут быть чувствительны к проблесковым маячкам автомобилей спецслужб. Об этом сообщается на посвященном исследованию сайте.

Специалисты вспомнили, что с 2016 по 2021 год автомобили Tesla на автопилоте совершили 16 случаев наезда на неподвижные машины полиции. Они предположили, что систему автопилотирования могли вывести из строя специальные световые огни или «мигалки». В исследовании они нашли подтверждение своей гипотезе.

В ходе эксперимента, в котором тестировались связанные с автоматизированными системами вождения камеры, оказалось, что резкие и цикличные вспышки яркого света могут вызвать у автопилота «цифровой эпилептический припадок». Так они назвали ситуацию, когда управляемый автомобилем искусственный интеллект (ИИ) не может считывать окружающую обстановку и фактически теряет контроль в момент появления вспышек. По словам инженеров, этот недостаток автопилота представляет значительный риск для общества.

Однако исследователи не смогли подтвердить свою гипотезу с помощью систем беспилотников, используемых на дорогах общего пользования. Они предположили, что такие системы могут быть защищены от «мигалок» машин полиции, скорой помощи, пожарных и других спецслужб.

Журналисты издания The Wired обратились за комментарием в Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA). Представитель ведомства ответил, что управлению известно о ряде случаев, когда автопилот не работал должным образом из-за того, что в его поле зрения попадали аварийные огни.

До этого журналисты издания The Wired заявили, что американцы стали реже доверять параллельную парковку автопилоту из-за стресса. В Китае эта функция, напротив, является одной из самых востребованных у автолюбителей.