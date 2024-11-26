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14:34, 26 ноября 2024Ценности

Министр Афганистана встретился с Шойгу в сандалиях с носками

Министр Афганистана Хаккани встретился с Шойгу в сандалиях с носками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Представитель правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признана террористической организацией и запрещена в России) Сираджуддин Хаккани в сандалиях с носками встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Фото публикует Alemarah.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел появился на встрече в коричневых сандалиях, надетых на носки синего цвета. При этом Шойгу для переговоров предпочел деловой костюм и классические туфли.

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«Обсуждения в ходе встречи были сосредоточены на укреплении политических отношений, содействии экономическому сотрудничеству, содействии торговле и транзиту, а также поощрении российских инвестиций в Афганистан», — передает афганское агентство.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет искусственно тормозить процесс снятия с «Талибана» статуса террористической организации.

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