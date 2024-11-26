Названы борющиеся с морщинами продукты

Эксперт по питанию Эрик Берг посоветовал есть квашеную капусту для молодости

Эксперт по питанию Эрик Берг рассказал, какие продукты помогают сохранять молодость и борются с морщинами. Их специалист перечислил в ролике, опубликованном на YouTube.

Объясняя причины, по которым с возрастом на коже появляются морщины, Берг сказал, что к 40 годам человек теряет около четверти коллагена в соединительной ткани. Организм вырабатывает коллаген из аминокислот, поступающих с пищей, но эта способность постепенно снижается после 20 лет. Поэтому специалист посоветовал придерживаться определенного питания.

Эксперт заверил, что для образования коллагена необходимо употреблять витамин С, который в большом количестве содержится в квашеной капусте. Печень, яичный желток и сливочное масло — лучшие пищевые источники витамина К2, необходимого для выработки коллагена и поддержания здоровья хрящей, связок и сухожилий, продолжил специалист.

Цинк может помочь сохранить молодость кожи и ускорить заживление ран, отметил Берг. Больше всего цинка содержат устрицы, красное мясо и печень. Эти же продукты богаты и медью, необходимой организму.

«Решающее значение для поддержания здоровья и молодости играет высококачественный белок. Получить его можно из говядины травяного откорма», — добавил эксперт по питанию.

Ранее эпидемиолог, генетик и эксперт по питанию Тим Спектор рассказал, что настроение и психическое здоровье напрямую зависят от состояния кишечника, и назвал идеальное для ЖКТ питание. Он отметил, что средиземноморская диета — это оптимальный вариант питания.