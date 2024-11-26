Названы самые популярные украшения у российской молодежи

Кольцо назвали самым популярным украшением у российской молодежи

Аналитики бренда SOKOLOV назвали самые популярные украшения у российской молодежи. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитический центр марки проанализировал продажи ювелирных украшений среди покупателей сети до 21 года. Средний чек на аксессуары у молодежи в 2024 году составил 3988 рублей, что на 28 процентов больше, чем в прошлом году.

Чаще других украшений зумеры покупали кольца (рост продаж на 43 процентов год к году), при этом наибольший спрос на них наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Второе место по объемам продаж заняли серьги (рост на 58 процентов), а третье — цепи (49). Кроме того, молодые покупатели часто приобретали браслеты, подвески и колье.

В августе сообщалось, что с начала 2024 года цены на ювелирные украшения выросли на 13 процентов, а по сравнению с июнем 2023 года, подорожание оценивается в 26 процентов.