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07:30, 26 ноября 2024Ценности

Названы самые популярные украшения у российской молодежи

Кольцо назвали самым популярным украшением у российской молодежи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christin Hume / Unsplash

Аналитики бренда SOKOLOV назвали самые популярные украшения у российской молодежи. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитический центр марки проанализировал продажи ювелирных украшений среди покупателей сети до 21 года. Средний чек на аксессуары у молодежи в 2024 году составил 3988 рублей, что на 28 процентов больше, чем в прошлом году.

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Чаще других украшений зумеры покупали кольца (рост продаж на 43 процентов год к году), при этом наибольший спрос на них наблюдался в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Второе место по объемам продаж заняли серьги (рост на 58 процентов), а третье — цепи (49). Кроме того, молодые покупатели часто приобретали браслеты, подвески и колье.

В августе сообщалось, что с начала 2024 года цены на ювелирные украшения выросли на 13 процентов, а по сравнению с июнем 2023 года, подорожание оценивается в 26 процентов.

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