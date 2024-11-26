Пассажир сделал жуткий снимок попутчика в самолете и напугал пользователей сети

Пассажир самолета сделал жуткий снимок попутчика во время полета и напугал пользователей сети. Кадр он опубликовал в своих соцсетях, на него обратило внимание издание New York Post.

На снимке изображен человек, сидящий на кресле перед автором фотографии. Пассажир накинул на себя капюшон, однако при взгляде на кадр можно подумать, что из его затылка назад смотрит еще одно лицо с усами и выпученным глазом.

Пользователи пришли в ужас от оптической иллюзии и назвали человека на фото инопланетянином. «Какого черта там делает инопланетянин?», «Я бы выпрыгнул», — писали юзеры. Но более наблюдательные подписчики предположили, что пассажир всего лишь надел толстовку задом наперед, а выпученный глаз был обычным наушником в ухе.

Ранее пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и признался, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.