Раскрыто намерение Украины попросить оружие у Южной Кореи

SCMP: министр обороны Украины Умеров посетит Южную Корею ради поставок оружия

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетит Южную Корею ради запроса на поставки оружия Киеву. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

По данным газеты, южнокорейская сторона может «уже в среду», 27 ноября принять украинскую делегацию, которая представит список желаемого оружия. По данным анонимного собеседника издания, в него могут войти зенитные ракеты и артиллерийские орудия. В публикации приводится мнение аналитиков, считающих, что Сеул с осторожностью подойдет к обращению Киева.

«Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя четкое обязательство по поставкам оружия», — заявил научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо.

Кроме того, осторожный подход Сеула может быть вызван победой избранного президента США Дональда Трампа на выборах, а также предупреждениями России о возможных последствиях поставок оружия Украине.

24 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что поставки Сеулом оружия Киеву разрушат его отношения с Москвой. Он заверил, что российская сторона ответит на подобный шаг всеми силами.