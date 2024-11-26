Стало известно о способности США подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

WP: США могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

США уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Многие американские чиновники теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть втянута в переговоры с Россией о прекращении войны и что ее могут заставить отказаться от территории», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, отказ президента США Джо Байдена от своей предыдущей политики в отношении мин и ракет был отчасти направлен на то, чтобы дать Украине максимально сильные позиции, когда она вступит в эти потенциальные переговоры.

Уточняется, что подобный взгляд на перспективы завершения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Киева.

Ранее в ходе телефонной беседы с избранным президентом США Дональдом Трампом австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вена последовательно выступала и будет выступать за скорейшую деэскалацию украинского кризиса.