В России начнут продавать еще один китайский автомобиль

«Автостат»: Jetour вывел на рынок России полноприводный кроссовер Dashing

Китайский бренд Jetour объявил, что в России начали продавать кроссовер Dashing в полноприводной версии. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщил «Автостат».

Автомобиль предлагается в двух комплектациях: Luxury и Sport. Кроссовер располагает бензиновым 4-цилиндровым турбомотором 1,6 литра мощностью 185 лошадиных сил. Комплектация Luxury включает светодиодные противотуманные фары, бортовой видеорегистратор, панель беспроводной зарядки и встроенную поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

Ранее сообщалось, что внедорожник Jetour T2 в октябре подорожал на 5,3-6,3 процента. В прошлом месяце цены подняли 12 брендов, а снизили — 3.

В начале октября встал вопрос о том, чтобы собирать автомобили Jetour в России, что обеспечило бы бренд целым списком преимуществ. Однако представители компании, признавая важность российского рынка, не раскрыли деталей локализации.