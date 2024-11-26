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15:26, 26 ноября 2024Забота о себе

Врачи назвали три главных пути заражения ВИЧ

UfaTime: ВИЧ нельзя заразиться при поцелуях и посещении сауны или бассейна
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Globallookpress.com

Врачи Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы рассказали, что существует три основных пути заражения ВИЧ. Слова экспертов приводит издание UfaTime.

По словам специалистов, ВИЧ передается тремя основными путями: через кровь, при незащищенном сексуальном контакте, а также от матери к ребенку.

При этом врачи заверили, что заразиться вирусом через бытовые предметы, пищу или воду нельзя. Кроме того, ВИЧ не передается при объятиях, рукопожатиях, поцелуях, чихании или кашле, а также при посещении бассейна или сауны и при укусах насекомых.

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«ВИЧ — необычный вирус: человек может быть инфицирован много лет и казаться при этом абсолютно здоровым. (...) Можно получить ВИЧ, не подозревая этого, и можно передать ВИЧ другим, не зная об этом», — добавили медики.

Уролог, андролог, хирург Ильнур Аглиуллин призвал не игнорировать несколько признаков мочеполовой инфекции у мужчин. Среди них он назвал боль в пояснице и тяжесть в промежности.

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