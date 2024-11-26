Захарова отреагировала на слова Бауэра о превентивных ударах по России

Захарова заявила о ядерной доктрине после слов Бауэра о превентивных ударах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о нанесении превентивных ударов по территории РФ. Об этом сообщают РИА Новости.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», — сказала представитель российского МИД.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают высокоточные превентивные бомбардировки России на случай войны. По его словам, альянс изменил свое отношение к стратегии обороны и хочет инвестировать в комбинацию высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новое содержание ядерной доктрины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что использование неядерных ракет, поставленных Киеву западными странами, для удара по РФ может повлечь за собой ядерный ответ со стороны Москвы.