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00:19, 26 ноября 2024Мир

Захарова отрегаировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

Захарова: в НАТО планируют превентивные удары по РФ, не дочитав ядерную доктрину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс обсуждает превентивные удары по России, так как в альянсе не ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видимо, не дочитали обновленную доктрину», — сказала она. Таким образом Захарова отреагировала на заявление главы Военного комитета Североатлантического альянса адмирала Роба Бауэра о том, что в НАТО говорят о нанесении высокоточных превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

Ранее Бауэр также отметил, что руководители крупнейших западных компаний должны быть готовы к военному сценарию производства. Офицер призвал предприятия в случае необходимости соответствующим образом скорректировать свои производственные и распределительные линии, чтобы быть менее уязвимыми для шантажа со стороны таких стран, как Россия и Китай.

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