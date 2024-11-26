Женщина провалилась в люк и всю ночь просидела под землей в ожидании помощи

В США женщина провалилась в люк и не могла выбраться из него всю ночь

В городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США, спасли женщину, упавшую в канализационный люк. Об этом сообщает телеканал KTLA 5.

По словам пострадавшей, она провалилась в люк с высоты примерно пять метров вечером, потому что не заметила яму в темноте. Женщина получила множество травм и не могла выбраться из дыры самостоятельно. Ей пришлось просидеть под землей в ожидании помощи всю ночь.

Только следующим утром прохожий услышал ее крики и вызвал спасателей. 20 человек вытаскивали женщину на протяжении полутора часов. Ее доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Оказалось, что люк, в который упала пострадавшая, находился на огороженной территории, где раньше стоял местный торговый центр. Как она попала туда — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато, мужчина заблудился в городской канализации и три дня звал на помощь. Его крик услышала одна женщина, которая тут же позвонила в полицию. Томившегося в неволе мужчину спасли.