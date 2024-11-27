27 ноября в России отмечают День морской пехоты, а в мире празднуют День поддержки черепах. Православные сегодня вспоминают апостола Филиппа и других святых. Свой день рождения отмечает актриса Галина Польских. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День морской пехоты РФ

Праздник был установлен в 1996 году. Дата приурочена к годовщине создания первых подразделений морской пехоты — 27 ноября 1705 года Петр I издал указ о формировании «полка морских солдат». Боевое крещение морская пехота получила в 1706 году при захвате шведского бота «Эсперн» в Выборгском заливе.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

День самозанятых

27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых. Им могут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и сами не привлекают наемных сотрудников.

Самозанятым достаточно отчислять государству 6 процентов с доходов, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей, и 4 процента — с доходов от физлиц. Других платежей и обязательных взносов для них нет. Эксперимент запланирован на срок до 2028 года, в это время налоговые ставки останутся без изменений.

Праздники в мире

День поддержки черепах (День усыновления черепах)

Фото: Unsplash

Праздник был учрежден в 2011 году по предложению Кристины Шоу, которая занимается поиском хозяев для одомашненных рептилий и других животных. Главная цель — обратить внимание общественности на проблему недобросовестного отношения к питомцам и рассказать о том, как создать наиболее благоприятные условия для домашних черепах.

Международный день гитариста

Праздник отмечается ежегодно в день рождения музыканта-виртуоза Джими Хендрикса (1942-1970). В 2009 году журнал Time назвал его величайшим гитаристом всех времен, но еще при жизни Хендрикса признавали гением и одним из самых изобретательных исполнителей в истории рок-музыки.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 ноября

День учителя в Испании;

День здравоохранения в Таиланде;

Дeнь вoeннoй aвиaции в Венесуэле.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Апостола Филиппа

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Согласно преданию, апостол Филипп был одним из 12 учеников Христа. После Вознесения Иисуса он проповедовал в Галилее и Греции, совершая чудеса и обличая лживых церковников. Дойдя до Фригии, Филипп молитвой исцелил от укуса змеи жену правителя города, после чего она приняла крещение. Узнав об этом, жестокий властитель схватил апостола и приказал его распять. Во время казни началось сильное землетрясение, и всех присутствовавших засыпало землей. Однако молитвами Филиппа простые люди остались в живых. После мученической кончины апостола, все они приняли крещение.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 ноября

День памяти преподобного Филиппа Ирапского;

День памяти правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры;

День памяти святителя Григория Паламы.

Приметы на 27 ноября

По народному календарю 27 ноября — Филиппов день. Также его называли Филиппово заговенье, так как он предшествует началу Рождественского поста. В старину 27 ноября считали последней возможностью для свадеб или гуляний, как правило, этот день отмечали широким застольем.

Отказываться от еды в этот день — к безденежью и голоду.

Прощаться на пороге и на лестнице — все планы разрушатся.

Иней на деревьях — к богатому урожаю на следующий год.

Небо в тучах — май будет ненастный.

Кто родился 27 ноября

Галина Польских (85 лет)

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Советская и российская актриса известна широкому зрителю благодаря фильмам «По семейным обстоятельствам», «Я шагаю по Москве», «Человек с бульвара Капуцинов», сериалам «Тени исчезают в полдень», «Граница: Таежный роман» и многим другим проектам. В 1979 году Галине Польских было присвоено звание народной артистки РСФСР.

Гонконгский и американский мастер боевых искусств и актер. Брюса Ли считают основателем Джит Кун-До, гибридной философии боевых искусств, основанной на различных боевых дисциплинах.

Брюсу Ли приписывают продвижение гонконгских боевиков на Западе. Благодаря тому что он активно снимался в Голливуде, имидж актера способствовал формированию более положительного образа китайцев в американском кино. В числе его знаковых работ: роли в фильмах «Кулак ярости», «Выход Дракона», «Большой босс».

Кто еще родился 27 ноября