Аршавин рассказал о сломавшей компьютер о его голову Барановской

Андрей Аршавин рассказал о сломавшей компьютер о его голову Юлии Барановской

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о взаимоотношениях с бывшей гражданской женой Юлией Барановской. Экс-игрок высказался на канале «Карты, деньги, два мяча» в Rutube.

Россиянин отметил, что не жалеет о расставании. «Юлька меня один раз компьютером… Я лежу, а она приходит и как компьютер сломала об мою голову», — рассказал Аршавин.

Бывший футболист добавил, что сейчас почти не общается с Барановской. «Я думаю, у нее все хорошо», — отметил Аршавин.

Ранее Аршавин раскрыл отношение к женскому футболу. Экс-игрок отметил, что относится к нему негативно.

