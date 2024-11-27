Французские СМИ уличили в предвзятом отношении к Сафонову из-за гражданства

Корнюхин: у французских СМИ предвзятое отношение к Сафонову из-за гражданства

Бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо» Евгений Корнюхин оценил игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его мнению, Сафонов совершил техническую помарку, а не ошибку в матче Лиги чемпионов с «Баварией». Корнюхин заявил, что голкипер сыграл на своем уровне и не стоит критиковать футболиста, как это делает пресса во Франции.

Корнюхин уличил французские СМИ в предвзятом отношении к Сафонову из-за российского гражданства. «Все его моменты рассматриваются под микроскопом. Задача Матвея засучить рукава и продолжать работать», — подчеркнул он.

Встреча Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». В первом тайме защитник мюнхенцев Ким Мин Джэ отличился после ошибки Сафонова на выходе. Позднее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил сейв россиянина в этом матче в число лучших спасений игрового дня.