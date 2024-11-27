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18:06, 27 ноября 2024Россия

Герой России назвал последствия поражения в СВО

Герой РФ Шоломов: в случае поражения в СВО россияне будут бегать на четвереньках
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Максим Шоломов

Максим Шоломов. Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В случае поражения в специальной военной операции (СВО) Российская Федерация прекратит существование как единое государство. Об этом предупредил Герой России Максим Шоломов на проведенном им уроке мужества, сообщает Ura.ru.

По словам военнослужащего, в случае поражения России «мало не покажется никому» — ни сторонникам проведения спецоперации, ни противникам. Речь может идти не только о контрибуции, но и о «территориальных вопросах», отметил он.

Шоломов рассказал о якобы разработанном в США плане, согласно которому предполагается разделить Россию на четыре части, а население превратить в обслуживающий персонал. «Будем бегать на четвереньках, курить "айкос" и вспоминать, как когда-то нам предлагали пособия на рождение детей», — пояснил он.

Описанный им сценарий развития событий офицер назвал маловероятным.

Ранее в Кремле оценили сроки завершения СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация «продлится еще немного». Перед этим он же заявил, что СВО будет проводиться до достижения всех целей.

ЖЗЛ
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