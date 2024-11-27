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11:28, 27 ноября 2024Экономика

Курс доллара поднялся выше 108 рублей

Курс доллара на форексе поднялся выше 108 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Курс доллара на рынке форекс 27 ноября продолжил расти, превысив отметку в 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как отмечает РБК, нацвалюта в среду снова обновляет минимумы с марта 2022 года, доллар достигал 108,7 рубля.

Накануне официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 27 ноября, преодолели новые психологические отметки в 105 и 110 рублей соответственно. На форексе рубль опускался в течение дня ниже 107 к доллару и 113 — к евро.

Как отмечают эксперты, значительное ослабление рубля происходит на фоне геополитической неопределенности и недостаточного поступления валютной выручки, связанного в том числе с введением американских ограничений в отношении Газпромбанка.

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