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11:14, 27 ноября 2024Россия

Матвиенко заявила о наличии у России супероружия для адекватного ответа на агрессию

Председатель Совфеда Матвиенко: у России есть супероружие для ответа на агрессию
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

У России есть супероружие для адекватного ответа на агрессию. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

В ходе заседания верхней палаты парламента она назвала атаку «Орешником» по Украине мощнейшим актом современной геополитики. «У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ», — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда считает, что Россия вынуждена отвечать на эскалацию, но делать она это будет адекватно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты всех фракций нижней палаты парламента считают, что применение Россией «Орешника» по Украине было необходимым. Политик отметил, что на применение этого вида вооружения Москву толкнули внешние факторы.

21 ноября стало известно, что Россия в ответ на использование ВСУ западных дальнобойных ракет ударила по военно-промышленному предприятию на Украине новой баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Как заявил президент Владимир Путин, цель пуска была достигнута.

ЖЗЛ
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