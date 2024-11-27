Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 27 ноября 2024Наука и техника

Предложено альтернативное строение Урана и Нептуна

PNAS: в недрах Урана и Нептуна присутствуют несмешиваемые слои
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выдвинули новую гипотезу о внутреннем строении Урана и Нептуна. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), предполагает, что внутренности этих ледяных гигантов состоят из слоистых структур, которые не смешиваются, подобно нефти и воде.

Исследование предлагает альтернативу более ранним теориям о составе внутренних слоев Урана и Нептуна. Согласно новым данным, под водородно-гелиевыми атмосферами планет скрывается глубокий океан, состоящий из воды, а ниже находится слой сильно сжатой жидкости, включающей углерод, азот и водород. Эти два слоя не могут смешиваться из-за того, что водород отделяется от метана и аммиака, образуя четкие границы между слоями.

Для проверки этой гипотезы исследователи использовали компьютерное моделирование, что позволило им изучить поведение атомов при условиях, характерных для недр планет. Моделирование включало более 500 атомов с пропорциями углерода, кислорода, азота и водорода, что дало возможность точно предсказать, как вещества разделяются при давлении в 3,4 миллиона раз выше земного и температуре около 4750 кельвинов. Ранее подобные расчеты были невозможны из-за ограничений вычислительных ресурсов.

Материалы по теме:
Живой Энцелад Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Живой ЭнцеладИнопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
14 апреля 2017
Ледяной дождь Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Ледяной дождьАмерика тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
28 мая 2018

Ученые обнаружили, что в таких экстремальных условиях вода отделяется от углерода и азота, формируя два отдельных слоя: верхний, богатый водой, и нижний, насыщенный углеводородами. Этот процесс приводит к устойчивому разделению слоев, исключая возможность их смешивания. Верхний водный слой, вероятно, подвержен конвекции, что вызывает формирование неупорядоченного магнитного поля, тогда как нижний углеводородный слой остается стабильным.

Результаты компьютерного моделирования совпадают с гравитационными данными, полученными миссией «Вояджер-2» более 40 лет назад. Это подтверждает гипотезу о наличии слоистого строения внутренних частей Урана и Нептуна, отличающегося от строения газовых гигантов, таких как Юпитер и Сатурн. Ученые считают, что такие слоистые структуры могут быть характерны и для экзопланет, схожих по размеру с ледяными гигантами.

Исследователи планируют дальнейшие лабораторные эксперименты для проверки своих результатов при чрезвычайно высоких температурах и давлениях. Также они надеются, что будущая миссия НАСА к Урану сможет подтвердить гипотезу с помощью доплеровского визуализатора, который позволит измерить вибрации планеты и определить ее внутреннюю структуру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

      Британским и французским войскам предрекли судьбу Наполеона в случае отправки на Украину

      В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

      Начавшие жить с женщинами мужчины поделились своими главными открытиями об их анатомии

      Загадочное существо растерзало косулю в старинной деревне

      НАТО обвинили в использовании Румынии для эскалации конфликта на Украине

      В США раскрыли последствия удара «Орешника»

      Предложено альтернативное строение Урана и Нептуна

      Известный российский блогер высказался о «бомжующих» в Европе россиянах

      В России предложили освободить от налога выплаты за больничный

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше