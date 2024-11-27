Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:58, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

В Кремле отреагировали на закрытие в Германии бюро Первого канала

Песков: Россия продумает ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия продумает ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Любая точка зрения, которая не вписывается в европейские шоры, неприемлема сейчас для них. К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить», — отреагировал Песков на информацию о закрытии в ФРГ бюро российского телеканала.

Ранее официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что власти страны не закрывали бюро Первого канала. По его словам, российские журналисты могут свободно и беспрепятственно вещать в Германии.

О том, что власти ФРГ намерены закрыть немецкое бюро Первого канала, сообщалось ранее 27 ноября. Как рассказал один из сотрудников канала, уведомление о закрытии было получено 26 ноября, решение мотивировали интересами политики безопасности Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      В Израиле скончался палач «архитектора Холокоста»

      В США раскрыли главный сигнал России в адрес Запада

      В США заявили о нехватке времени у Байдена на Украину

      Момент стрельбы в центре Москвы попал на видео

      Пленный заявил об обмане Киевом украинских штурмовиков в Курской области

      На Украине допустили передачу Зеленским полномочий Раде из-за России

      Арбенина упала с балкона во время концерта

      В Кремле ответили на вопрос о приглашенных на День Победы лидерах Запада

      Ксения Собчак снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше