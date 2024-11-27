В Кремле отреагировали на закрытие в Германии бюро Первого канала

Песков: Россия продумает ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

Россия продумает ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Любая точка зрения, которая не вписывается в европейские шоры, неприемлема сейчас для них. К сожалению, это та реальность, с которой мы имеем дело, разумеется, мы будем думать, как наилучшим для нас образом на это ответить», — отреагировал Песков на информацию о закрытии в ФРГ бюро российского телеканала.

Ранее официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что власти страны не закрывали бюро Первого канала. По его словам, российские журналисты могут свободно и беспрепятственно вещать в Германии.

О том, что власти ФРГ намерены закрыть немецкое бюро Первого канала, сообщалось ранее 27 ноября. Как рассказал один из сотрудников канала, уведомление о закрытии было получено 26 ноября, решение мотивировали интересами политики безопасности Германии.