Раскрыты способы улучшить сексуальную совместимость с партнером

Сексуальная совместимость с партнером включает в себя психологические и физиологические факторы, поэтому улучшить ее вполне реально, считает клинический психолог Наталья Иванова. Проверенные способы сделать это врач раскрыла «Ленте.ру».

По словам Ивановой, первым шагом на пути улучшения сексуальной жизни должен стать откровенный разговор об обидах и о своем видении сложившейся ситуации. Она подчеркнула, что обижаться на партнера и строить догадки о том, что происходит, можно долго, но такой подход не способствует решению проблем.

Также психолог предложила во время этой беседы обсудить с избранником свои фантазии и желания, а также то, что возбуждает и что не нравится. Обоюдная честность в этом вопросе позволит найти точки соприкосновения.

Уважайте желания и границы своего партнера, ни в коем случае не высмеивайте их и не забывайте, что совместимость зависит не только от физических предпочтений, но и от эмоциональной близости. Решите застарелые конфликты, уладьте разногласия, чтобы можно было оставить их за пределами спальни Наталья Иванова клинический психолог

Еще одна рекомендация Ивановой для улучшения совместимости в паре — практиковать совместные телесные практики, не включающие непосредственный сексуальный контакт. Хорошо подойдет взаимный массаж: он позволит лучше узнать себя и почувствовать партнера.

В заключение психолог посоветовала партнерам специально выделять время, чтобы побыть только вдвоем — без детей, бытовых проблем и мыслей о работе. «Экспериментируйте! Пробуйте новое: позы, игрушки, ролевые игры, отправку эротических фото и сообщений, реализацию разных фантазий. Это сближает и способствует установлению гармонии в паре. Если понимаете, что сами не справляетесь, обратитесь к специалисту. Сексологи и психологи помогут разобраться в трудностях», — подытожила эксперт.

Ранее Наталья Иванова назвала техники преодоления онкофобии. Специалистка указала, что боязнь заболеть раком появляется по многим причинам: из-за случаев рака среди близких родственников, неясности причин возникновения и невозможности предсказать развитие болезни; из-за долгого, тяжелого и дорогостоящего лечения и устойчивой ассоциации с уходом из жизни.