Разработан метод поиска инопланетных океанов

Geophysical Research Letters: океаны на ледяных лунах найдут по колебаниям

Ученые Института геофизики Техасского университета разработали новую модель для поиска океанов подо льдом на спутниках Урана. Модель позволяет определить наличие жидкой воды, используя только камеры космического аппарата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Для анализа внутреннего строения ледяных спутников был предложен метод, основанный на наблюдении колебаний во вращении лун вокруг Урана. Такие колебания, называемые либрациями, позволяют оценить состав внутренней структуры, в том числе определить наличие воды, льда или камня. Чем сильнее колебание, тем выше вероятность, что подо льдом скрывается океан.

Метод предполагает использование данных о небольших отклонениях в движении спутников. На основе анализа этих отклонений модель вычисляет глубину океана и толщину ледяной оболочки. Луна с жидким океаном внутри будет демонстрировать более выраженные колебания по сравнению с полностью твердой.

Все луны Урана, как и другие крупные спутники в Солнечной системе, приливно заблокированы — всегда повернуты к планете одной и той же стороной. Тем не менее они могут испытывать колебания, которые указывают на возможное наличие подповерхностных океанов.

Для проверки эффективности предложенной модели были проведены расчеты на примере пяти спутников Урана. Одним из сценариев стало исследование луны Ариэль: если она колеблется на 100 метров, это указывает на наличие океана глубиной около 160 километров и ледяной оболочки толщиной 30 километров. Это подчеркивает важность высокоточных наблюдений с помощью камер космических аппаратов.

Если гипотеза о подповерхностных океанах на ледяных лунах Урана подтвердится, это изменит представление о возможных обитаемых мирах в галактике. Открытие океанов жидкой воды существенно расширит поиск потенциально пригодных для жизни мест за пределами Земли.