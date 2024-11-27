Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 27 ноября 2024Мир

Рябков заявил о невозможности победы над ядерной державой

Замглавы МИД России Рябков: ядерная держава не может быть побеждена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

У Москвы достаточно инструментов для военного ответа на раскручиваемую спираль конфронтации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат назвал очень опасной иллюзию «стратегической победы» над Россией. «Ядерная держава не может быть побеждена», — подчеркнул он.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва не верит в исход времени для дискуссий. «Но важность более сильных средств для того, чтобы нашу точку зрения услышали, оно наступило», — отметил замглавы МИД, комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник».

Ранее Рябков заявил, что момент признания США и НАТО полноценными участниками конфликта на Украине близок. «Момент близок, когда не будет другого варианта», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше