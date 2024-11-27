Рябков заявил о невозможности победы над ядерной державой

Замглавы МИД России Рябков: ядерная держава не может быть побеждена

У Москвы достаточно инструментов для военного ответа на раскручиваемую спираль конфронтации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат назвал очень опасной иллюзию «стратегической победы» над Россией. «Ядерная держава не может быть побеждена», — подчеркнул он.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва не верит в исход времени для дискуссий. «Но важность более сильных средств для того, чтобы нашу точку зрения услышали, оно наступило», — отметил замглавы МИД, комментируя запуск баллистической ракеты «Орешник».

Ранее Рябков заявил, что момент признания США и НАТО полноценными участниками конфликта на Украине близок. «Момент близок, когда не будет другого варианта», — сказал он.