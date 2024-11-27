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10:07, 27 ноября 2024Экономика

Трамп назначил торгового представителя США

Bloomberg: торговым представителем США стал Джеймисон Грир
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент Дональд Трамп назначил Кевина Хассетта руководителем Национального экономического совета, а Джеймисона Грира — торговым представителем США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам Трампа, эти двое будут напрямую влиять на большую часть его экономической повестки. Хассетта привлекут для реализации планов Трампа по снижению налогов, а Грир сосредоточится на тарифной политике. Трамп убежден, что с помощью таких сотрудников удастся преодолеть спровоцированную президентом США Джо Байденом инфляцию и улучшить ситуацию с налоговыми льготами.

Предполагается, что назначение Хассетта и Грира свидетельствует о центральной роли тарифов в экономической повестке Трампа. Именно так избранный глава государства надеется повысить доходы федерального правительства и вернуть в страну рабочие места в обрабатывающей промышленности.

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Ранее появился прогноз о том, что первые два года президентского срока Трампа, вероятно, окажутся «весьма результативными» при условии реформ в области криптовалют, налогообложения и дерегулирования.

По другим прогнозам, политика Трампа может обернуться резким ростом инфляции в США.

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