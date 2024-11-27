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14:21, 27 ноября 2024Спорт

Тренер «Крыльев Советов» оценил слова губернатора Самарской области о коррупции в футболе

Осинькин после заявления Федорищева о коррупции в судействе призвал к fair play
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в Telegram-канале команды оценил слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных долгах клуба перед преступниками, занимающимися коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с fair play (честная игра — англ.)», — призвал специалист.

26 ноября Федорищев привел слова неназванного функционера клуба. Тот заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей неизвестным людям, которые «занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Позже глава Самарской области отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы обратиться к правоохранителям. Он также рассказал, что в коррупционной схеме замешано порядка 10 клубов РПЛ, а ее оборот составляет около 500 миллионов рублей.

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