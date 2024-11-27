Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 27 ноября 2024Силовые структуры

У высокопоставленного чиновника российского министерства конфисковали имущество

Суд изъял в пользу РФ имущество главы департамента МЭР Храновского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства имущество директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития (МЭР) Игоря Храновского, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о конфискации активов чиновника принято по иску первого заместителя генпрокурора России. Также в пользу России перешло имущество других соответчиков по делу: Коноваловой Т. С., Солдатова А. А., Храновской О. И.

7 сентября сообщалось, что семье чиновника принадлежат активы на сотни миллионов рублей, в том числе усадьба в подмосковном Одинцово и парк элитных автомобилей — два автомобиля марки Bentley и пять Mercedes-Benz. При обыске у Храновского обнаружили и изъяли 53 тысячи евро, 433 тысячи долларов и 3,7 миллиона рублей.

Храновский обвиняется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, он знал о том, что предприятие «Кавмининтер» ведет разработку сооружения со скважиной на территории Минеральных Вод, но не указал фирму как недропользователя в представленных в Минфин документах. В итоге лицензия была отозвана, компания разорилась и остановила работу по добыче минеральной воды, а бюджет потерял налоги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

      Пассажир российского самолета заявил о тротиле и наркотиках в своем багаже во время взлета

      Захарова прокомментировала вопрос размещения российских ракет в Азии

      Раскрыт способ правильно хранить бананы

      В сети восхитились внешностью 40-летней Скарлетт Йоханссон на шоу

      Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков диверсии при крушении самолета

      Раскрыто состояние брошенного с мертвым братом-близнецом в наливайке Таганрога младенца

      Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      Невозможность справиться с ослаблением рубля при помощи ключевой ставки объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше