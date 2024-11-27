В Госдуме заявили об апокалипсисе в случае передачи Украине ядерного оружия

Депутат ГД Шеремет: передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису

Передача Украине ядерного оружия приведет мир к апокалипсису. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает его слова РИА Новости.

«Передача киевскому террористическому режиму ядерного оружия приведет наш мир к апокалипсису. Думаю, у коллективного Запада в лице США еще остался инстинкт самосохранения и они не допустят такой роковой ошибки», — обозначил парламентарий.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что действующий президент США Джо Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие. Она подчеркнула, что этими действиями он ставит собственную страну на последнее место.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В Кремле позднее посоветовали Западу слушать Путина и изучить ядерную доктрину России.

